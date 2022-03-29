Москва, 29 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В администрации президента России не стали оценивать итоги переговоров между Россией и Украиной, очередной раунд которых проходит в Турции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, при каком исходе Россия бы сочла, что переговоры прошли успешно, заявил, что не хочет влезать в их содержание.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь вы уже хотите, чтобы я влезал в содержание переговоров. Мы не хотим этого делать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что «эти переговоры должны вестись в тишине».

«А мы скажем вам в свою очередь […] есть ли надежда или нет», — сказал Песков.

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«Что касается судьбы переговоров, это интересный вопрос и сегодня-завтра мы поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В основном спецоперация продолжается», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле стартовал четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Встреча проходит во дворце Долмабахче, где в настоящее время располагается рабочий офис президентской администрации.