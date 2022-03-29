Душанбе, , 13:06 — REGNUM Священный месяц Рамазан в Таджикистане начнется 2 апреля. Соответствующее решение сегодня, 29 марта, принял Совет улемов Исламского центра страны. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Совет также объявил сумму cадака фитра (милостыня в течение Священного поста) — 7 сомони (при расчете на пшеницу) и 80 сомони (при расчете на изюм для обеспеченных людей). (Один доллар — 13 сомони)», — говорится в публикации.

Пост в месяц Рамазан состоит из воздержания от еды и питья от рассвета до заката. Время сухура (утреннего приема пищи) и ифтара (ужина) может различаться в зависимости от географического расположения районов и городов республики.