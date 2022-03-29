Барнаул, 29 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян сообщил, что в целом по итогам 2021 года отмечается снижение количества правонарушений, совершенных против несовершеннолетних. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Цитата из видео Голый мальчик на морозе

Так, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году на территории края на 12,5% снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних — с 1103 до 965 (без учета зарегистрированных фактов неуплаты алиментов, что является уголовно наказуемым деянием).

Отмечается снижение количества преступлений против жизни и здоровья детей (-14,8%, с 270 до 230), их половой неприкосновенности и половой свободы (-5,6%, с 338 до 319), собственности (25,8%, с 299 до 22). Особое внимание уделяется профилактике семейного неблагополучия, соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, новый 2022 год шокировал страну зверским поступком родителей из Шелаболихинского района Алтайского края, видео с голым плачущим мальчиком на морозе потянуло на уголовное дело. В действиях должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних — ПДН и КДН по Шелаболихинскому району Алтайского края по итогам проверки также нашли признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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