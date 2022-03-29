Москва, 29 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Россия заинтересована в продолжении поставок природного газа в другие страны, заявил 29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов.

«Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надёжности», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что лучше российского газа на международных рынках нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва просчитывает план на случай отказа европейских покупателей газа от контрактов с Россией.