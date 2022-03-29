Уфа, , 13:07 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП 61.мвд.рф

Сообщается, что ДТП произошло днем 29 марта в Чекмагушевском районе на 63 км автотрассы Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы.

По предварительным сведениям, столкнулись встречные автомобили «Datsun on-DO» и грузовая «Газель». От удара грузовик загорелся.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Помощь медиков понадобилась водителю «Газели» и его пассажиру.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе автомобиль сбил пешехода.