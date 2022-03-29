В Башкирии в результате ДТП погиб один человек
Уфа, 29 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
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ДТП
Сообщается, что ДТП произошло днем 29 марта в Чекмагушевском районе на 63 км автотрассы Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы.
По предварительным сведениям, столкнулись встречные автомобили «Datsun on-DO» и грузовая «Газель». От удара грузовик загорелся.
Отмечается, что водитель легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Помощь медиков понадобилась водителю «Газели» и его пассажиру.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе автомобиль сбил пешехода.