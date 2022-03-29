Переволоцкий район, Оренбургская область, 29 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Переволоцком районе Оренбургской области в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Участкового уполномоченного подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По версии следствия, полицейский пытался повысить показатели по службе и скрыть факт истечения установленных КоАП РФ сроков давности привлечения жителя Переволоцкого района к административной ответственности. Правоохранитель изготовил фальшивое постановление мирового судьи по административному делу. Оно предусматривало штраф и конфискацию охотничьего оружия.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, по данному факту назначена служебная проверка. В случае доказательства вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, а непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.