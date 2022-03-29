Москва, , 13:04 — REGNUM Риторика президента США Джо Байдена с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина не может не оставлять след в отношениях двух лидеров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства», — сказал Песков.

Он назвал высказывания Байдена фактором, который «оказывает негативное влияние».