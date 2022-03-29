Пермь, 29 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Российское программное обеспечение для систем видеонаблюдения создала в рамках импортозамещения компания из Перми «ВИПАКС». Об этом 29 марта сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в своем телеграм-канале.

Видеонаблюдение

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Уточняется, что созданный фирмой программный продукт поможет потребителям решать задачи, которые связаны с охраной, вне зависимости от дефицита комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что покупатели российского природного газа должны понимать сложившуюся конъюнктуру и изменившуюся обстановку в мире, возникшую после начала экономической войны против России.