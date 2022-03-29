Волгоград, 29 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Автомобиль Nissan Almera въехал в торговый павильон утром 29 марта в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По предварительным данным, женщина-водитель, двигаясь по улице Елецкой, не справилась с управлением и вылетела с проезжей части на тротуар. Иномарка врезалась в продуктовый павильон.

В результате аварии в медучреждение доставлены водитель и её четырёхлетняя пассажирка. Проводится проверка.