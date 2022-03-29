Москва, 29 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Социологи констатируют рост поддержки президента РФ Владимира Путина, правительства России и спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Все социологические организации, которые измерениями социологическими занимаются, они все констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, поддержки правительства и поддержки специальной военной операции. Это факт, эта поддержка чувствуется, и действительно уровень поддержки растет», — сказал Песков.

По его словам, такие реалии демонстрируют, что президент опирается на поддержку народа страны.