Донецк, 29 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины продолжают обстрел донецкого города Горловка. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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Удары наносятся из разных точек. В 11:15 и в 11:30 с украинских позиций в Дзержинске выпущено в сторону Горловки в общей сложности 20 мин калибром 120 мм. В 11:35 обстрел вёлся из населённого пункта Шумы, было выпущено пять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Горловки утром 29 марта пострадала мирная жительница.