Москва, , 12:57 — REGNUM Покупатели российского природного газа должны понимать сложившуюся конъюнктуру и изменившуюся обстановку в мире, возникшую после начала экономической войны против России. Об этом 29 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Газ никто бесплатно поставлять не будет, это просто невозможно, оплачивать его можно только в рублях», — сказал он, комментируя призыв стран «Большой семерки» отказаться от расчетов в рублях за российский газ.

При этом представитель Кремля уточнил, что это не является призывом к компаниям или декларацией, однако, по его мнению, в этих компаниях должны понимать изменившуюся конъюнктуру и обстановку, возникшую в условиях экономической войны, которую ведут против России.

Также Песков указал на то, что «компании должны понимать, что просто надо купить за их валюту — евро, доллар — рубли и рублями оплатить газ».

«Де факто практически ничего не меняется, но, тем не менее, это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские власти просчитывают план действий в случае отказа европейских покупателей природного газа от контрактов с Россией.