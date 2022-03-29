Сыктывкар, , 12:57 — REGNUM Российская лыжница, олимпийская чемпионка Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате в Сыктывкаре. Об этом 29 марта сообщает ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

Представляющая Архангельскую область Непряева преодолела дистанцию за 29 минут и 16 секунд.

Второе место заняла Алиса Жамбалова (Бурятия), которая уступила победительнице 40 секунд. Замкнула тройку поднялась Алия Иксанова (Татария), отставание которой составило 52,1 секунды.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

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