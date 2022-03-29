Астана, 29 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев повысил должность министра финансов республики до вице-премьера страны. Соответствующий указ 29 марта обнародовала пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра — министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности министра финансов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Жамаубаева назначили министром финансов в мае 2020 года. Ранее он был помощником президента и ответственным секретарём минифина республики.