Ижевск, 29 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Удмуртии на заседании 29 марта поддержали ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» Воткинску. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Центральный Госархив Удмуртии Митинг на Воткинском машиностроительном заводе перед отправкой бойцов артдивизиона в состав запасного полка. 6 сентября 1942 года

С первых дней Великой Отечественной войны трудовые коллективы, в том числе машиностроительного завода, ныне АО «Воткинский завод» — градообразующее предприятие, проявили массовый трудовой героизм. К 1945 году число стахановцев составляло более 53,3% от общего числа рабочих.

Более 15 тыс. жителей города отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 г», 284 работника завода № 235 награждены 403 орденами и медалями СССР, в дальнейшем 220 человек награждены Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.

Ходатайство о присвоении Воткинску почётного звания будет направлено на рассмотрение Российским организационным комитетом «Победа». Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года Воткинск уже претендовал на получение звания, инициатива была также поддержана депутатами регионального парламента.

Летом 2020 года звание «Город трудовой доблести» было присвоено Ижевску.

Читайте также: Удмуртский Воткинск может войти в число «Городов трудовой доблести»