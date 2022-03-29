Новосибирск, 29 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра днём, 30 марта, ожидаются мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

Так, 30 марта ночью прогнозируется 0…-2 °С, ветер 4−9 м/с, днём 10−15 м/с, местами порывы до 20 м/с, мокрый снег; днём +1…+3 °С, ветер юго-западный.

31 марта ночью ожидается 0…-2 °С, днём +4…+6 °С, ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы до 18 м/с. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

1 апреля ночью будет 0…+2 °С, днем +7…+9 °С, ветер юго-западный, ночью 6−11 м/с, днём 4−9 м/с.