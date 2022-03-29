Москва, , 13:06 — REGNUM Доля российских граждан, поддерживающих военную спецоперацию на Украине, растёт, и это ощущается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 29 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, все социологические измерения показали достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, правительства и специальной военной операции среди населения. Опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что с конца февраля доля респондентов, поддерживающих спецоперацию, увеличилась с 65% до 73%.

«Это факт, эта поддержка чувствуется, и действительно уровень поддержки растет. Да, это наши реалии, и это реалии, которые демонстрируют, что действительно президент опирается на абсолютную поддержку населения России», — констатировал Песков.

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