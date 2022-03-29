Улан-Удэ, , 12:56 — REGNUM 16-летнего подростка, который ушёл из дома в столице Бурятии Улан-Удэ 21 марта, нашли спустя неделю в Иркутске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Подросток 40.мвд.рф

О местонахождении пропавшего полицейским сообщили представители поискового спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Иркутске.

«Местный житель рассказал им, что видел пропавшего в Бурятии парня на одной из улиц города: юноша, чьё фото было опубликовано в соцсетях, интересовался, где найти в городе гостиницу со сдачей номеров по приемлемой цене», — отметили в ведомстве.

По просьбе бурятского МВД иркутские полицейские нашли подростка и доставили в отделение полиции, затем в социальное учреждение. С ним, как отмечается, всё в порядке.