Каир, , 13:03 — REGNUM Лидеры двух сторон внутриполитического конфликта в Ливии провели переговоры в Каире с целью урегулирования кризиса. Об этом 29 марта сообщает Al-Hadath.

Фатхи Башага EcoActu Eco

По данным журналистов, для участия в переговорах в столицу Египта прибыли глава Высшего государственного совета Ливии Мухаммад аль-Манфи — с одной стороны, а с другой — спикер парламента Агила Салех, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и назначенный парламентом премьер-министр Фатхи Башага.

Отмечается, что стороны конфликта согласились не доводить ситуацию до открытого вооружённого противостояния. В свою очередь, правительство Египта настраивает на том, чтобы правительство Фатхи Башага как можно скорее приступило к исполнению своих обязанностей.