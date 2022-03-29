Джакарта, 29 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Правительство Индонезии пристально следит за решением властей Афганистана закрыть доступ к средней школе для девочек, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с представителями Афганистана и Катара.

«Во время встречи я выразила озабоченность Индонезии по поводу политики закрытия доступа к старшим школам для женщин в Афганистане. Женское образование очень важно для будущего Афганистана», — заявил министр иностранных дел Индонезии.

Индонезия и Катар также демонстрирует приверженность стран продолжать помогать народу Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии заявило, что проявляет осторожность в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и имеет для этого веские причины.