Москва, , 12:53 — REGNUM Компании, закупающие российский газ, должны учитывать изменившуюся конъюнктуру и обстановку экономической войны против России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Просто невозможно. Оплачивать его можно только в рублях… Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против РФ», — сказал Песков.

Он напомнил таким компаниям о том, что «просто нужно купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ».

Песков при этом подчеркнул, что фактически ничего не меняется, однако «это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что «бесплатного газа не бывает».