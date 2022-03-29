Москва, 29 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли существенный урон украинской армии в ходе специальной военной операции. Об этом 29 марта сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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По его словам, сказанных в ходе селекторного совещания, армии Украины нанесен существенный урон, почти уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО, военно-морские силы «перестали существовать».

Также министр отметил выполнение основных задач в ходе спецоперации. Шойгу заявил, что теперь можно сосредоточиться на выполнении главной цели — освобождении Донбасса.