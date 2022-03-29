Ханты-Мансийск, 29 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 29 марта госпитализировали 25 больных с COVID-19, 676 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

За минувшие сутки в Югре выявлен 116 новых случаев заражения коронавирусом, на 52 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидерами в регионе на 29 марта являются Советский и Нижневартовский районы — по 15.

С начала пандемии в Югре к 29 марта насчитывается 206 526 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 200 588 пациентов, 2509 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее).