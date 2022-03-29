Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Более 20 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Белоруссии представили свою продукцию на Белорусском продовольственном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба форума.

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Форум продлится в Петербурге два дня, до 30 марта на площадке гранд-отеля «Эмеральд» на Суворовском проспекте. В программе мероприятия три блока. Первый — Viva Business — семинар и В2В-переговоры с представителями оптового бизнеса, государственными закупщиками (управления общественного питания администраций регионов, хладокомбинаты, закрытые учреждения). Второй — Viva Retail — семинар и переговоры с ритейлом, онлайн-магазинами. И третий — Viva HoReCa — семинар и переговоры с представителями ресторанно-гостиничного бизнеса, сетями АЗС и другими сферами бизнеса.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», экспозицию форума посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и прибывший с рабочим визитом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Глава Северной столицы отметил, что поставки продовольственных товаров из Белоруссии в город могут позволить обогнать Москву и Московскую область в объеме сотрудничества с соседней республикой.

«Петербург занимает третье место среди основных потребителей нашей сельскохозяйственной продукции среди регионов России и, пока, уступает только Москве и Московской области. Надо выйти на лидирующую позицию, в том числе благодаря нашему мероприятию», — добавил Головченко.

Добавим, в форуме участвуют около 300 делегатов, а также бизнесмены из 12 регионов России.