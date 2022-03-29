Донецк, 29 марта 2022, 12:51 — REGNUM Переговоры России и Украины необходимы, однако их результат крайне сомнителен. Об этом 29 марта заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он добавил, что Украина недоговороспособна, она не самостоятельна, «то, что разговаривать, безусловно, нужно, но результат крайне сомнителен».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что переговоры между Россией и Украиной не имеют перспектив.
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