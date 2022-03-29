Донецк, , 12:51 — REGNUM Переговоры России и Украины необходимы, однако их результат крайне сомнителен. Об этом 29 марта заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так уж получается, что мы от переговоров с Украиной не ждем ничего. У нас семь лет велись переговоры, ни к чему не привели», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Украина недоговороспособна, она не самостоятельна, «то, что разговаривать, безусловно, нужно, но результат крайне сомнителен».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что переговоры между Россией и Украиной не имеют перспектив.

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