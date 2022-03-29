Москва, , 12:49 — REGNUM То, что РФ лишится 2 млн рабочих мест, а уровень безработицы вырастет до 7,8% или выше, — это один из худших вариантов развития событий для российского рынка труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы Центра стратегических разработок.

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«Думаю, что потери 2 млн рабочих мест — это самый неблагополучный сценарий из всех возможных, — сказал Порочкин. — На данный момент строить какие-либо прогнозы слишком сложно, так как ситуация еще не совсем ясна. Многие иностранные компании еще не ушли с российского рынка окончательно, а пока только приостановили производство, не сокращая персонал и в некоторых случаях даже выплачивая зарплату сотрудникам».

Как уточнил эксперт, уровень безработицы в 7,8% тоже выглядит как один из худших вариантов развития событий.

«Некоторые компании могут диверсифицировать бизнес или продать его российским владельцам, обеспечивая тем самым сохранение хотя бы части рабочих мест», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут кардинально пересмотреть размер пособия по безработице.

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