Москва, , 12:48 — REGNUM Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Турции и принимает участие в обеспечении контактов между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роман Абрамович Marina Lystseva

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«Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации — вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента [Владимир] Мединский. Но тем не менее с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле», — сказал Песков.

По его словам, одобрение на участие российского бизнесмена в переговорах пришло и с российской, и с украинской сторон.