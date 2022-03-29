Москва, 29 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Российские власти просчитывают план действий в случае отказа европейских покупателей природного газа от контрактов с Россией. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией.

Ранее Песков проинформировал, что Россия не будет поставлять газ в Европу бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд европейских политиков заявили об отказе оплачивать поставки российского газа за рубли.