Набережные Челны, Татария, , 12:53 — REGNUM В Татарии сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину. Установлено, что житель поселка Сидоровка является курьером. По информации МВД по РТ, он забирал пакеты с наличностью и пересылал их мошенникам.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

С заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница города Набережные Челны. Женщине позвонил неизвестный и представился следователем. Якобы сестра заявительницы попала в дорожную аварию и для решения проблемы требуется 200 тыс. рублей. Мужчина убедил женщину положить деньги в пакет и передать их курьеру, который будет ее ждать у дома. Женщина сняла деньги с банковского счета, упаковала в пакет и передала незнакомцу. После отъезда курьера она решила позвонить сестре, а когда обман вскрылся, обратилась в полицию.

Во время оперативных мероприятий удалось установить и задержать злоумышленника. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пожилую жительницу Нижнекамска убедили в дорожно-транспортном происшествии с участием ее внучки. Аферисты выманили у женщины все накопления.

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