Кабул, 29 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Центральный банк Афганистана вливает в рынок валюты 12 миллионов долларов в целях снижения его курса по отношению к афгани.

Kursiv.kz Валюта Афганистана

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Центральный банк Афганистана накануне объявил, что собирается 29 марта влить 12 миллионов долларов для контроля курса доллара. В заявлении содержится призыв к банкам, биржевым компаниям и правомочным финансовым институтам принять участие в аукционе.

Центральный банк Афганистана в последние месяцы несколько раз вливал в рынок валюты различные суммы, чтобы контролировать курс доллара. В последнее время курс доллара по отношению к афганской валюте снова вырос. В минувшие дни один доллар обменивался на 88 афгани.

Стоимость доллара по отношению к афганской национальной валюте, которая до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляла менее 80 афгани, в последующие месяцы выросла почти до 120 афгани.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ЦБ не смог вливать доллары на рынок из-за финансовых ограничений и замораживания активов Центрального банка.

Однако затем ООН предоставила Центральному банку 19 траншей по 32 миллиона долларов наличными в качестве гуманитарной помощи Афганистану.