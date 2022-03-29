Пермь, 29 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Перми местная жительница отсудила компенсацию морального вреда за серьезную травму ребенка во время его пребывания в частном детском саду. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда города.

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Пермячка требовала от учреждения 300 тыс. рублей. Она указала в исковом заявлении, что в мае 2021 года ее сын находился в спортивном зале без сопровождения воспитателя. Ребёнка упал с подоконника и получил травму, что оценили как средний вред здоровью.

Представитель ответчика не отрицал факт получения воспитанников травмы, но отметил, что заявленный размер компенсации морального вреда является завышенным.

Суд частично удовлетворил иск жительницы города. С детсада взыскано 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило.