Москва, 29 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В правительстве РФ разработали план первоочередных мер по поддержке устойчивости российской экономики. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Nalog.ru Дмитрий Григоренко

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"Помимо сбора и реализации мер или предложений мы параллельно запускаем систему обратной связи и систему оценки и анализа тех мер, которые поступают и которые мы уже реализуем. От самого банального, от повторяемости — а мы понимаем, что количество повторов характеризует масштаб проблемы, — до оценки влияния той или иной меры на экономику и выстраивается приоритизация. Мы оцениваем в ежедневном режиме, насколько эта мера эффективна и насколько её нужно откорректировать», — сказал Григоренко.

По его словам, в автоматическом режиме работает система сбора предложений от регионов, бизнеса и граждан — ГАС «Управление»: «Свои предложения можно направить через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ФНС России. Уже поступило около 15 тысяч предложений. Работу структурирует Минэкономразвития».

Григоренко также рассказал о запуске системы обратной связи и оценки мер, которые уже реализуются: «У каждой меры есть приоритет, оценка востребованности и эффективности».

Вице-премьер уверен, что мораторий на проверки качества услуг и товаров не вызовет жалоб потребителей, так как он не отменяет существующие нормы и правила.