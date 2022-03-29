Сеул, 29 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Замглавы российского МИД Игорь Моргулов провел телефонный разговор со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает 29 марта МИД Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Моргулов

Стороны поделились оценками действий КНДР, а также договорились продолжить сотрудничество с целью недопущения ухудшения ситуации в регионе.

Но Гю Док также призвал Москву сыграть конструктивную роль в процессе возвращения КНДР на путь мира.

Днем ранее спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове провел телефонные переговоры с коллегами из США и Японии.

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