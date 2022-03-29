Кишинёв, 29 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Некомпетентность властей Молдавии привела к тому, что страна всё больше утопает в долговых обязательствах. Об этом 29 марта завил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что доходы государственного бюджета страны на 25% зависят от международных займов и грантов. Грантов из обещанного объёма поступило только €1,5 или 2% от обещанного. При этом представители молдавских властей заявляют, что добились международной поддержки.

«Вся международная политическая поддержка, о которой нам ежедневно сообщает пресса, сводится на нет неспособностью властей управлять делами страны и разрабатывать реальные проекты, которые могли бы финансироваться из-за рубежа», — отметил Додон.

Он также сообщил, что Кишинёв привлёк 268 млн леев в качестве иностранных кредитов (около $1,4 млн), но в текущему году нужно выплатить по старым обязательствам 293 млн леев (около $1,5 млн). С внутренними кредитами тоже непросто, так как их приходится брать не под 5,5% годовых, как в ранее, а под 14%.

«В таких условиях правительство кредитуется только для того, чтобы вернуть старые долги, но и это не помогает. Вот почему власти были вынуждены выделить 300 млн леев дополнительно из своих доходов на возврат прежних внутренних кредитов», — написал Додон.

Экс-президент отметил, что дефицит государственного бюджета Молдавии с новым правительством только растёт. Из этого он сделал вывод, что это связано с «некомпетентностью» властей и их неспособностью установить нормальные отношения с другими странами.

Напомним, летом 2021 года в парламенте Молдавии получила большинство пропрезидентская партия «Действие и солидарность» и назначила новое правительство. Уже через полгода уровень жизни в республике сильно упал.