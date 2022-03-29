Новосибирск, 29 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина провёл первый испытательный полёт самолёта ТВС-2МС с водосливным устройством. Об этом сообщили в СибНИА им. С.А. Чаплыгина.

Sibnia.ru Самолёт ТВС-2МС с водосливным устройством

В институте уточнили, что в ходе испытания была выполнена практическая отработка сброса 800 л воды с высоты 20 м.

Самолёт планируется использовать для тушения лесных, промышленных и бытовых пожаров.