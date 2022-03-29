Волгоград, 29 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Бетонную эстакаду на набережной, строительство которой остановилось в 1980-х годах, демонтируют в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе администрации города.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Волгоград

Пешеходный мост между улицей Комсомольской и набережной им. 62-ой Армии должен был вести на двухуровневую эстакаду на берегу Волги. Однако объект так и остался незавершённым. С 30 марта старые бетонные конструкции начнёт демонтировать тяжёлая техника. Поэтому в целях безопасности проезжая часть рядом с местом проведения работ будет частично сужена, предупредили в мэрии.

В 2018 году в рамках масштабной реконструкции нижней террасы набережной муниципалитет уже разобрал недостроенное причальное сооружение. Сейчас на этом месте обустраивают парковую зону площадью 16 гектаров с амфитеатром и современным пешеходным мостом.