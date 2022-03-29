Мосул, Ирак, 29 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирака совместно с ополчением провели антитеррористическую операцию в трех провинциях страны, направленную против ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 марта сообщает Shafaq.

@teamsmediawar Iraq hezbollah

По данным журналистов, операция началась утром 29 марта в провинциях Нейнава, Салахуддин и Анбар.

Согласно заявлению командования иракского ополчения, операция направлена на ликвидацию террористических групп и уничтожение их убежищ в регионе Джазира и районах на стыке границ провинций.

«Сегодня утром наши силы провели операцию по обеспечению безопасности по трем основным направлениям, совместно с иракской армией и армейской авиацией», — заявил журналистам командующий ополчением в провинции Аль-Анбар Кассем Муслех.