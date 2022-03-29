Москва, , 12:50 — REGNUM Российские войска целенаправленно отслеживают и ликвидируют иностранных наёмников, действующих на Украине. Их количество снижается, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве.

Сергей Шойгу Mil.ru

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По его словам, за последние две недели свыше 500 наёмников покинули украинскую территорию. Ещё почти 600 — были уничтожены. ВС России наносят удары по центрам, где готовят наёмников.

«В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь, фиксируется снижение их количества на территории Украины», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны также рассказал об угрозах, которые Украина создаёт бездумным применением отдельных видов вооружений.

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