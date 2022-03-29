Москва, 29 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Ростуризма анонсировал запуск чартеров на Северный Кавказ в летнем сезоне 2022 года. Впервые чартерные авиарейсы полетят с 30 апреля в Дагестан и Чечню, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Grozmer.ru Грозный

С 30 апреля по 28 мая два раза в неделю по средам и субботам начнут курсировать самолеты из Москвы в Махачкалу и Грозный. На их базе сформированы пакетные туры в Чечню, Дагестан, Северную Осетию-Аланию и комбинированные в Кабардино-Балкарию и Ингушетию.

Туристы смогут приобрести экскурсионные туры различной длительности. Минимальная стоимость пакетного тура с прилетом в Махачкалу (перелет+размещение в гостинице) начинается от 14 тыс. 500 рублей с человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в последние годы наблюдается туристический бум. Богатая красотами Страна гор привлекает тысячи туристов.

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