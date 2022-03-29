Москва, 29 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Бездумное применение военными Украины отдельных видов оружия создаёт угрозы в различных регионах и в том числе — в Черном море. Об этом 29 марта заявил в ходе селекторного совещания в Минобороны России министр российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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«Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах», — сказал он.

Также Шойгу добавил, что в результате этого в акватории Черного моря «создана реальная угроза гражданскому судоходству».

Кроме того, российский министр обороны напомнил, что ранее военные Турции обезвредили две морские мины около берегов Румынии и пролива Босфор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что осуществляемые западными странами поставки летального оружия Киев являются безответственными, так как его бесконтрольная раздача может стать угрозой для стран Европы.