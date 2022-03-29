Петергоф, Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Фонтаны государственного музея-заповедника «Петергоф» начнут свою работу 23 апреля 2022 года. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе ГМЗ.

ГМЗ «Петергоф» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как напомнили в музее-заповеднике, до 18 апреля парк Ораниенбаум в Ломоносове будет закрыт на просушку в связи с реставрационными работами, при этом парки в Петергофе открыты и вход в них — бесплатный.

Также в ГМЗ заметили, что отдыхающие смогут увидеть технический пуск фонтанов. Однако даты таких проверок не называются.