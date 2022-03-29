Вашингтон, 29 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Американская демократия находится в опасности из-за большой вероятности победы на грядущих в ноябре в США промежуточных выборах республиканцев, об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 28 марта в интервью журналу Time.

Leader Nancy Pelosi Нэнси Пелоси

Республиканцы имеют большие шансы на победу в палате представителей в ноябре, учитывая, что им нужно получить лишь на пять мест больше демократов.

«Для нашей демократии абсолютно необходимо, чтобы мы победили», — заявила демократ Пелоси. — Я боюсь за нашу демократию, если республиканцы когда-либо получат большинство.

«Мы не можем этого допустить», — добавила Пелоси.

В то же время Пелоси преуменьшила мнение о том, что демократам предстоит нелегкий путь, чтобы сохранить свое незначительное большинство в палате представителей.

«У меня нет никаких опасений, что демократы проиграют Конгресс в ноябре», — указала Пелоси.

Она указала на первоначальные прогнозы политологов о том, что одно только перераспределение избирательных округов раз в десятилетие лишит демократов шансов сохранить палату представителей, учитывая, что республиканцы контролируют большинство законодательных собраний штатов.

По мнению Пелоси, демократы получат места, чтобы дополнить свое большинство, а не потерять его.

«Все говорили, что перераспределение избирательных округов будет ужасным для демократов. Помните?» — сказала Пелоси.

«Во всяком случае, мы выиграем места, а не потеряем с 10 до 15 мест, как многие считали», — сказала Пелоси.

Тем не менее республиканцы указывают на такие факторы, как низкий рейтинг одобрения президента Байдена, как на признаки того, что они готовы победить в ноябре. Опрос NBC News, опубликованный 27 марта, показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился до 40%, что является самым низким показателем за время его президентства на сегодняшний день.