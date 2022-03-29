Москва, 29 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе на котировки биткоина будет влиять монетарная политика ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала ситуацию с ростом курса биткоина.

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«Текущее поведение биткоина на крипторынке выглядит стандартно для данного вида актива, — сказала Скрыль. — Видна тесная взаимосвязь с финансовым рынком, который взял положительный тренд. В краткосрочной перспективе на котировки биткоина будет влиять монетарная политика ФРС. В случае ужесточения мер и поднятия ключевой ставки в целях борьбы с инфляцией инвесторы будут искать альтернативные варианты. В данном случае спрос на биткоин возрастёт, так как он будет более привлекателен для инвестиций и получения высокого дохода».

С другой стороны, как отметила эксперт, при активном внедрении и использовании официальных цифровых валют биткоин может потерять часть своих позиций.

«Для граждан РФ инвестиции в биткоин в целях сохранения сбережений не являются целесообразными, так как рядовой пользователь стеснён финансовыми ограничениями в отношении работы платёжных систем ввода и вывода денежных средств на крипторынке», — пояснила Скрыль.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как условия геополитической напряженности влияют на котировки криптовалют.