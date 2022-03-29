Ташкент, 29 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 января 2022 года составил 39,6 миллиардов долларов. Об этом 29 марта сообщает Центробанк Узбекистана.

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В сообщении регулятора отмечается, что внешний долг страны с начала 2021 года увеличился на 16% или на 5,4 миллиардов долларов.

«Это 57% от ВВП, который в прошлом году составил 69,23 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Совокупный внешний долг Узбекистана включает правительственный и гарантированный правительством (государственный внешний долг), а также негарантированный внешний долг (частный внешний долг).