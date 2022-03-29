Москва, 29 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Задачи первого этапа специальной военной операции России на Украине выполнены, заявил 29 марта министр обороны России Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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Выступая на селекторном совещании, министр отметил, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, поэтому можно сосредоточить внимание на главной цели — освобождении Донбасса.

Также Шойгу заявил, что военнослужащие срочной службы не будут задействованы в горячих точках.