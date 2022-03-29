Иркутск, 29 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Иркутская область получит федеральные средства на восстановление дорог и мостов после наводнения 2019 года. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает телеграм-канал правительства региона.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

В 2022 году сумма составит 53,4 млн рублей, в 2023 году – 305,6 млн рублей. На эти средства проведут реконструкцию моста через реку Малый Едогон в Тулунском районе, моста через реку Изегольчик в Тулунском районе и починят три километра автодороги Голуметь — Новостройка в Черемховском районе.

«В Иркутской области после разрушительного наводнения 2019 года осталось восстановить всего три дорожных объекта. Мы благодарны Правительству Российской Федерации за многолетнюю поддержку восстановления нашего региона. Самостоятельно мы бы не смогли так быстро и качественно привести их в нормативное состояние», – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года российское правительство выделило из резервного фонда средства, которые возместят расходы на покупку жилья жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.

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