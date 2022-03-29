Москва, 29 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Призванные на срочную военную службу в 2022 году граждане РФ не будут направляться в какие-либо горячие точки. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Минобороны России Призывники

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«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал Шойгу.

По его словам, все военнослужащие весеннего призыва 2021 года «по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».

В 2022 году, как отметил Шойгу, на военную службу будет направлено 134,5 тысячи человек: «Это меньше, чем было призвано весной 2021 года».