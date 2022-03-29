София, 29 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В рамках масштабной кампании болгарского обделения международной организации «Красный крест» для переселенцев с Украины, прибывших на болгарскую территорию, собрано более 3 миллионов левов ($1,7 млн). Об этом 29 марта сообщает софийская газета «Факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

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По официальной информации, соответствующую материальную помощь в рамках указанной благотворительной программы получили 40 тыс. граждан Украины.

При этом представители организации в очередной раз обратились к жителям Болгарии с призывом продолжить перечисление средств для украинских беженцев. Согласно предварительным данным, в период с 24 февраля по 28 марта на болгарскую территорию прибыли более 250 тыс. переселенцев с Украины.