Москва, 29 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Призывники не будут направляться в горячие точки, заявил 29 марта министр обороны России Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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Выступая на селекторном совещании, министр заявил, что призванные на срочную военную службу военнослужащие не будут задействоваться в горячих точках.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ответит на поставки НАТО на Украину самолётов и средств противовоздушной обороны, заявил Сергей Шойгу.